7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが、アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレで4月放送）のエンディングテーマを担当することが発表された。アニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。【画像】『魔入りました！入間くん』第4期のビジュアル曲名などは後日発表され、同作のファンでもある南なつは「思わず入間軍に入りたいと思ってしまうほど作品に心を掴まれていた一人のファンとして、このような形で関