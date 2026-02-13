東芝が9か月間の決算を発表し、本業の儲けを示す営業利益がこの期間としては過去最高となりました。東芝が発表した去年4月から12月までの決算は、売上高が2兆5220億円と前の年と比べて微増でした。一方で、本業の儲けを示す営業利益はおよそ2倍の2147億円に達し、この期間としては過去最高となりました。ハードディスク事業やレーダシステムなどの防衛事業が好調でした。また、データセンターに電気を送り届けるための送配電などの