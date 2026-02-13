自民党が「検討を加速する」としている消費税減税。高市総理は、夏前をめどに意見などを集約する考えを示していますが、実現に向けた動きはどうなるのでしょうか。【図で見る】高市総理の『円安ホクホク発言』で話題になった「外為特会」とは？消費税0%実現への課題は?「長期政権目指すなら消費減税しないほうがいいのでは」との声も井上貴博キャスター:消費税減税を実現するために、 高市総理は今後どう進めていくのでしょう