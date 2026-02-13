13日、中道改革連合の新代表に選出された小川淳也氏が『ABEMA NEWS』の単独インタビューに応じた。【映像】「“共同”の役職残る？」に回答した瞬間（実際の様子）「これまで党内で採用されていた共同代表や共同幹事長といった『共同』と名のつくポジションは残るのか？」という問いに、小川氏は「責任の所在を明らかにしたい」として旧公明と旧立憲から1人ずつポストについていた共同体制を見直し、1人体制を基本とする方針を