新潟市西区で無人販売所と物置小屋を焼く火事があり、警察は無人販売所に火をつけた非現住建造物等放火の疑いで66歳の男を逮捕しました。 逮捕されたのは、新潟市西区に住む無職の男(66)です。警察によりますと、男は12日午前7時前、新潟市西区五十嵐一の町にある野菜が置かれている無人販売所に火をつけた疑いがもたれています。近隣住民から「小屋が燃えている」と119番通報がありました。火は、約1時間後に消し止められまし