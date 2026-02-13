13日は、最高気温が14℃前後になったところも多く、日差しもあって暖かい1日となりました。 その天気も長くは続かず、14日(土)は下り坂の天気で、夕方以降は広い範囲で雨が降る見込みです。 最低気温は6℃前後、最高気温は15℃前後と、過ごしやすい1日になりそうですが、 朝晩は冷え込むため、ランタンフェスティバルなど、屋外のイベントにお出かけの際は上着を持っておくと良いでしょう。 また 花粉シーズン