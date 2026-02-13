去年、特殊詐欺の被害額は過去最悪となりました。今回の#みんなのギモンでは、「警察や首相をかたり…詐欺被害なぜ増加？」をテーマに解説します。13日は特殊詐欺の被害により注意が必要な年金支給日です。自分がだまされないために最新の手口も知っておいてください。■去年の被害額は約3241億円警察庁が12日に発表した最新のデータによりますと、去年、特殊詐欺、SNSを使った投資詐欺、そして恋心を抱かせて金銭をだまし取るロマ