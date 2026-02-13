日本バスケットボール協会（JBA）は13日、男子日本代表の桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の就任会見を千葉市内で開いた。桶谷HCはNBAレーカーズの八村塁（28）について「代表参加の意欲を示してくれたなら、世界最高峰で戦っている最高の選手なので、彼の経験を日本代表に注入していってほしい」と話した。桶谷HCは会見の冒頭、「W杯予選中にこの仕事を引き受けたが、日本のバスケットが世界に知れ渡り日本のバスケットが世界で