メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市の公共工事をめぐり建設部長が逮捕された官製談合事件で、愛知県警が弥富市役所を家宅捜索しました。 弥富市の建設部長・立石隆信容疑者(55)は、去年5月に市が実施した公共工事の一般競争入札ほか2件で、業者に設計金額などを漏らした疑いで13日の朝送検されました。 警察は、立石容疑者の認否を明らかにしていません。 弥富市は13日の朝会見を開き、安藤正明市長らが謝罪し