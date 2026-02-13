熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピック。「スキー フリースタイル 男子モーグル」では、岐阜県池田町出身の堀島行真選手が2大会連続の銅メダルを獲得しました。 準決勝を5位で通過し、上位8人による決勝の舞台に立った堀島行真選手。 金メダルのために習得した4回転の超大技、「コーク1440」をただ一人成功。 しかし、悲願までわずか0.27届かず、2大会連続の銅メダルとなりました。 「