「東京2020オリンピック閉会式」でのエモーショナルなパフォーマンスで注目を集めたアオイヤマダさん。近年はヴィム・ヴェンダース映画『PERFECT DAYS』など俳優としても活動。個性あふれる彼女の源にあるものとは。撮影の前、おもむろにスマホで音楽を流し出したアオイヤマダさん。それを芝生の上にそっと置くと、メロディに委ねるように体を揺らし、気づいたら踊り始めていた。音楽が風に乗り、周りの草木がそよぐ様とふわりと舞