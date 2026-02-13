１０日、瀋陽海漫智慧養老センターの親睦会でダンスをする高齢者。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽2月13日】中国遼寧省瀋陽市の視覚障害者向け老人ホーム「瀋陽海漫智慧養老センター」で10日、親睦会が開かれ、高齢者らが温かい雰囲気の中で演奏や歌を楽しんだ。当日は北方地域で春節（旧正月）の準備を始める日とされる「小年」。職員は正装して入居者と交流を深め、音楽と軽やかな歌声で心の架け橋を築いて