俳優の南沙良、児山隆監督が13日、都内で映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』のティーチイン舞台あいさつに参加した。ゴジラなど「大きくて強い凶暴なもの」にときめくことを明かした。【全身ショット】かわいい…！ブラウンで統一された衣装で登場した南沙良ティーチインでは、劇中になぞらえ、ときめきの源流を問われた。「恥ずかしいですね…」と南は赤面しながらも「大きくて強い凶暴なもの。恐竜とは限らず、ゴジラと