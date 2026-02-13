広島地検の男性検事が自殺し遺族が国を訴えた裁判で、国が1億9000万円余りを支払うことで和解が成立しました。2019年に広島地検の男性検事（当時29）が自殺したのは長時間労働や、上司から「司法修習生以下だ」と言われるなどパワーハラスメントを受けていたことが原因だとして遺族は2024年、国を提訴していましたが、13日、東京地裁で和解が成立しました。国は、当時の上司の「指導」について「配慮を欠いた不適切なものだった