北海道発・冬季限定スイーツブランド「SNOWS」が、阪急うめだ本店にて初の期間限定POP UP STOREを開催。自社放牧酪農場の冬の放牧牛乳を使った、今だけの贅沢なお菓子が大阪に登場します。北海道の新定番として注目を集める味わいを、ホワイトデーギフトや自分へのご褒美に楽しめる特別な機会です♡ 阪急うめだ本店POP UP概要 常設店を持たないSNOWSのスイーツを直接手に取れる貴重な機会。毎年11月