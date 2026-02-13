クマ13日午後1時5分ごろ、岩手県花巻市栃内で、住宅に隣接する林の中から出てきたクマに同市の男性猟友会員（70）が襲われ、顔にけがをした。病院に搬送されたが、命に別条はないという。花巻署によると、クマの目撃情報を受けて住宅に駆け付けた男性らが、追い払うために林に向けて花火を数発鳴らした後、急に襲われた。現場は田んぼが広がる地域。住民に注意を促していた署員が顔から血を流す男性を発見した。その後、別の