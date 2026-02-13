五輪スピードスケート男子1000メートルで滑走する森重航＝11日、ミラノ（共同）氷上最速を争う14日のスピードスケート男子500メートルでは森重航、新濱立也の二枚看板が挑む。ともに北海道別海町の「別海スケート少年団白鳥」出身。日本勢では1998年長野五輪の清水宏保以来2人目となる金メダルへ期待がかかる。25歳の森重は滑らかなカーブワークで加速する技巧派。初出場の前回北京五輪で銅メダルを獲得した。29歳の新濱は18