NPB史上最年長の50歳で現役引退した元中日の山本昌氏（60）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。今年の中日で一番期待している投手にあえて苦言を呈した。今年の中日で一番期待している投手として今季2年目の金丸夢斗投手（23）の名前を挙げた。山本昌氏は「ある程度いいピッチングをしているけど、昨年あまり勝っていない」とルーキーイヤーを振り返った。金丸は2024年ドラフト1で入団。ケガで出