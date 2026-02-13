AKB48の1期生メンバーで俳優の前田敦子さん（34）の写真集『Beste』（読み方：べステ、撮影：北岡稔章、税込3300円、講談社）が13日リリース。表紙ビジュアルが公開されました。【写真】大人の色気があふれる前田敦子さんAKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田さんは2025年、芸能活動20周年を迎えました。2012年以来、14年ぶりとなる今回の