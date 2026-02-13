中国の南極観測任務を遂行する「雪竜」号大洋観測隊は、2月12日までにアムンゼン海域における全観測ステーションの海洋作業を完了しました。任務期間中、電気伝導度(塩分算出)・水温・水深を図るCTD観測や水採取、生物垂直トロール、オキアミトロールなど多くの任務を完了し、南極オキアミ、中層魚類、底生生物などを含む貴重な科学研究サンプルを採取しました。（提供/CRI）