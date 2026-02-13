病気と闘う子どもや家族を支援するためのチャリティコンサートが鹿児島市で15日開かれます。企画したのは、小児がんを乗り越えた孫を見守ってきた1人の女性です。チャリティコンサートを企画した上村加代子さん。6年前、58歳で声楽を始めるとその才能を開花させ、翌年「国際声楽コンクール東京」で入選を果たしました。歌を通して病気と闘う子どもを支援したい。それには、理由がありました。（上村加代子さ