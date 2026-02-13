今春オープンのドッグパークに巨大壁画ドジャースの大谷翔平投手と愛犬・デコピンの巨大壁画が、ロサンゼルスのダウンタウンに登場した。米地元紙「ニューヨーク・ポスト」が12日（日本時間13日）に伝えている。壁画は会員制ドッグパーク「Pawradise Park」に描かれており、高さは28フィート（約8.5メートル）。今春にオープン予定だという。作品は大谷とデコピンがハイタッチを交わす構図となっており、作者はアーティストの