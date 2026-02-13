商業や工業科などに通う県内の高校生が専門分野の垣根を越え、生成ＡＩなどを駆使した課題研究の成果を発表しました。 文部科学省はデジタル分野の人材育成を進めようと、ＤＸハイスクールとして県内２４校を指定しています。県教育委員会では専門分野の枠組みを超えた新たな学びにつなげるため、指定校の教職員と生徒によるワーキンググループを立ち上げ去年７月から課題研究を続けてきました。 １３日は初め