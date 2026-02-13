国内外のスポーツ大会で活躍した選手たちを称える「県スポーツ賞」の顕彰式が県庁で行われ、１６５人が表彰されました。 県では毎年、国際大会や全国大会などで優れた成績を収めた選手たちを表彰しています。５０回目を迎えた今年は、世界大会で活躍した選手に贈られる「スポーツ栄誉賞」に３人、全国大会などで活躍した選手に贈られる「優秀選手賞」に１６２人が選ばれ、顕彰式には１０３人が出席しました。