12日、宮島では標高535メートルの弥山に向かうロープウエーの2台のゴンドラを交換しました。老朽化に伴うもので18年ぶりの交換です。ヘリコプターで運ぶ大がかりな工事でした。これまでのゴンドラは2008年に設置されたもので30人乗りでした。新たなゴンドラは5人増えて35人乗りとなります。観光客の増加に対応するため大型化するということです。 去年宮島を訪れた人は496万人を超え、2年連続で過去最