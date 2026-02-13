俳優の南沙良、児山隆監督が13日、都内で映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』のティーチイン舞台あいさつに参加した。【全身ショット】かわいい…！ブラウンで統一された衣装で登場した南沙良撮影秘話を問われると南は「（演じた）朴秀美が、ずっと味のないパンを食べているんです。すっごい苦しくて…。何回も（撮影で）繰り返すじゃないですか。味のないパンだし、口の中がパサパサだし…。『大変なんだな』と思って観て