バッグの中に小型カメラを仕込み、駅のホームで女子高校生を盗撮した疑いで45歳の男が逮捕されました。日笠泰彰容疑者は、東京・小平市の西武線小川駅のホーム上で、電車を待っていた女子高校生に後ろから近づき、トートバッグに仕込んだ小型カメラでスカートの中を盗撮した疑いが持たれています。目撃者が交番に届け出たことから事件が発覚しました。日笠容疑者は調べに対し、「駅で盗撮行為をしていました。気分を変えたかった」