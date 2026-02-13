警察官などになりすまし東京都の90代男性から現金をだまし取ったとして、三重県警は13日までに、詐欺の疑いで17〜24歳の男女8人を逮捕した。このグループによる被害額は少なくとも10億円に上るとみられ、県警が実態解明を進めている。