長野市でカメラが捉えたのは、目の前に迫る逆走車。恐怖の瞬間です。カーブが続く片側2車線の道路。トンネルを抜けた直後のことでした、前の車が突然急ブレーキをして車線変更すると、目の前に見えたのは逆走車。目撃者：本当に信じられない光景。逆走車が来るとは思ってなかったのでゾッとした。目撃者も慌てて車線変更。すると、逆走に気づいたのでしょうか、道路の真ん中で切り返し、引き返してきました。するとその時、逆走車