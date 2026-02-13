高市総理はきょう（13日）、東京・新宿区の病院を訪れ、痛めていた手の検査などを行いました。高市総理はきょう午前、新宿区・信濃町の病院を訪れ、およそ3時間半、手の検査などを行いました。関係者によりますと、衆院選の間に痛めた手のレントゲン撮影などを行ったということです。高市総理が2月1日、選挙期間中に各党党首と討論する予定だったNHKの番組を急遽、欠席した際、自民党は「遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」と