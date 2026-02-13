2月14日のバレンタインデーに合わせ、新潟市と長岡市の献血ルームでは専門学校生がチョコレートを配り、献血への協力を呼びかけています。 13日、新潟市中央区の献血ルームでは…【藤森麻友アナウンサー】「13日と14日、こちらで献血をするとチョコレートをもらうことができるんです。なんとこちらのチョコレート、作ったのは専門学校生です」【Food国際調理製菓専門学校神谷心海さ