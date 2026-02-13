熊本地震の発生から10年を迎えるのを前に、熊本県益城町の中心部を通る県道熊本高森線が4車線に広がり、通れるようになります。開通日は3月20日です。 【写真を見る】“益城町の大動脈が4車線へ”県道熊本高森線が3月20日全線開通自動車道・歩道も整備 益城町を通る県道熊本高森線。今、4車線での開通に向け現地で整備が進められています。 熊本地震直後は「道にがれき」 2016年4月の熊本地震直後、片側1車線の県道はふさ