ボートレース平和島の6日間開催「平和島レディースカップ」は13日、予選2日目が行われた。初日5、4着の清水沙樹（38＝東京）は、1号艇が巡ってきた8Rをインから押し切って1着。反撃を開始した。コンビを組む10号機の機歴はひと息。正月開催（東京ダービー、1月4〜9日）で同機を使用したG1レーサー永井彪也が「何をやっても無理ですね…」と、大苦戦を強いられたエンジンだ。それでも「逃げられてひと安心。それに彪也が言