南沙良（23）が13日、東京・新宿ピカデリーで行われた出口夏希（24）とのダブル主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督）テーチイン舞台あいさつで、観客からの質問を直接、受けた。映画を9回目、見たという男性ファンから、劇中のセリフを引き合いに「南さんにとって、トキメキの源流は？」と質問を受けると「恥ずかしい」と照れて、後ろを向いた。その後、客席を顧みると「大きくて、強く、凶暴なもの。大きく