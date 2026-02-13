ソフトバンクは１３日、安徳駿投手が佐賀市内の病院で右肘内側側副靭帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたと発表した。競技復帰まで１２か月の見込みで今季絶望となった。福岡・久留米商から富士大を経て、２４年ドラフト３位で入団。１年目の昨季は右肘の炎症もあって１軍登板はなかった。ウエスタン・リーグでは５登板で１勝０敗、防御率４・４０。オフには台湾でのウィンターリーグに参加していた。