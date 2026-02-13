歌舞伎俳優の中村時蔵が１３日、都内で歌舞伎座「三月大歌舞伎」（３月５〜２６日）の取材会に尾上松緑、坂東巳之助、中村隼人と出席した。昼の部の「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」は、１月に新国立劇場・中劇場で上演された「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。「鏡山―」で中老尾上を勤めた時蔵は「１月の手応えは、全くないです。繊細な役で、こんなに綱渡りしているような役はあま