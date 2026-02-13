ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル決勝（１２３日）で、２大会連続の銅メダルに輝いた堀島行真（２８＝トヨタ自動車）の攻めの姿勢を米メディアが称賛した。堀島は決勝２回目では、第１エアでダブルフル、第２エアで温存してきた大技の「コーク１４４０」を成功させた。さらに持ち前のカービングターンで華麗な滑りを披露。８３・４４点でトップに立った。しかし、その後に最大のライバルのミカエル・