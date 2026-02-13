前走のアイビーＳ２着の後に左前脚第３中手骨の剥離骨折が判明して休養に入っていたアートバーゼル（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が２月１３日、美浦トレセンに帰厩した。社台オーナーズが発表したもので、フラワーＣ（３月２１日、中山）を目指して調整を進めていく。同馬は昨年８月２日の新潟で新馬勝ち。その２着馬は後に東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父