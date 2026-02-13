ミラノ・コルティナ五輪で現地時間2026年2月13日に開催するフィギュアスケート男子シングル・フリーに向けて、日本代表の鍵山優真選手が12日にスケートリンクで公開練習を行った。その姿にXでは「素晴らしい演技をする予感」などと期待が高まっている。本人は「フリーも悔いが残らないように全力で頑張ります」鍵山選手については、国際オリンピック委員会（IOC）の公式Xが13日にXを更新し、「いよいよ現地時間13日は男子のフリー