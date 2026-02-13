名古屋の新交通システム「SRT」が、13日から運行開始。停留所には大行列ができました。 【写真を見る】名古屋の新交通システム｢SRT｣運行開始 金～月曜日･祝日に1日12便 全長約18メートル･定員122人の“連節バス"が名古屋駅と栄を結ぶ 大勢の人たちが待つ停留所に到着したのは、13日から運行が始まった「SRT」。全長約18メートル、定員122人の“連節バス”で、名古屋駅と栄を結び、7つの停留所を巡回します。