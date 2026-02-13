「かけ子」のリクルーター役か。カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、新たに男2人を逮捕です。 【写真を見る】カンボジア拠点の特殊詐欺事件 新たに男2人を逮捕 35歳男性を現地に送り込むため車で中部空港まで連れて行った疑い “かけ子”のリクルーター役か 逮捕されたのは、愛知県刈谷市の飲食店店員・佐藤透容疑者58歳と、自営業・山下朋晃容疑者41歳です。 警察によりますと、2人は去年2月、35