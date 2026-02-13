秋田朝日放送 総額６０００億円余りの来年度＝２０２６年度当初予算案を審議する秋田県の２月議会が始まり、鈴木知事は成果にこだわる県政が本格始動する１年になると話しました。 去年＝２０２５年４月の就任からまもなく１０カ月を迎える秋田県の鈴木知事は、庁内の成果追求型への意識改革を図るなど県政の刷新に精力的に取り組んできたと振り返った上で、引き続き果敢にチャレンジすると所信を話しました。 ２０２６年