ユーロ圏１０年債利回り格差仏５９、伊６１ｂｐと小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%） ドイツ2.776 フランス3.364（+59） イタリア3.382（+61） スペイン3.149（+37） オランダ2.845（+7） ギリシャ3.379（+60） ポルトガル3.136（+36） ベルギー3.297（+52） オーストリア3.067（+29） アイルランド3.04