秋田朝日放送 秋田市で１３日、こども園の園児たちが日本の文化、お茶を学びました。 秋田市にあるサン・パティオこども園の年中の園児９人がちょっぴり緊張した様子で和室に入りました。毎年開かれ５回目となるお茶会は、これまで秋に開かれていましたが今回はクマの影響で延期され、この時期の開催となりました。 春の息吹を感じるうぐいすや梅の形をした和菓子を味わいます。そしてお茶の先生から抹茶が振る舞われまし