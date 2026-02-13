ヤクルトは１３日、ドミンゴ・サンタナ外野手が来日したと発表した。球団を通じて「再びグラウンドに戻ることにワクワクしています。日本一のスワローズファンに勝利を届けられるよう、モチベーション高く準備をしています」とコメントした。強打を誇る助っ人は、昨季６０試合の出場で打率・２７４、３本塁打、１５打点の成績にとどまっていた。昨季８月には米テキサス州で右肘の出術を受けていた。