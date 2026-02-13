記者会見する熊本県の木村敬知事＝13日午前、熊本県庁熊本県は13日、2度の震度7を観測した2016年の熊本地震を巡り、発生10年の節目となる今年の取り組みを発表した。県内市町村との犠牲者合同追悼式や、漫画「ONEPIECE（ワンピース）」と連携した企画展の開催などを予定。記者会見した木村敬知事は「10年の歩みを県民と振り返るとともに、地震の経験を全国に伝えたい」と話した。県は年間を通じて地震10年に関わる約30の事業