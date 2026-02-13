中道改革連合は１３日、党本部で開いた議員総会で代表選の投開票を行い、いずれも立憲民主党出身の小川淳也・元幹事長（５４）が階猛・元総務政務官（５９）との一騎打ちを制し、新代表に選出された。衆院選で惨敗を喫した党の再建が急務となる。任期は２０２７年３月まで。代表選は、野田、斉藤両共同代表が辞任表明したことに伴って実施された。所属衆院議員４９人（立民出身者２１人、公明党出身者２８人）による投票で争わ