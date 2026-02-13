今年３月のＷＢＣを戦う侍ジャパンのメンバーが続々と宮崎入りした。この日は沖縄で各チームのキャンプに参加していた選手が宮崎へ。阪神の佐藤輝や森下、坂本をはじめ、ＤｅＮＡの牧、ヤクルトの中村悠、日本ハムの伊藤、北山などが姿を見せた。約１００人のファンが選手を待ち、熱い声援を届けた。１４日に合宿の初日を迎える。