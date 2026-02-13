新潟市保健所によりますと、市内の医療機関から麻しん（はしか）の疑いのある患者の届け出があり、市衛生環境研究所で検査を実施したところ、麻しんウイルス陽性が確定したということです。患者は30代の男性で、2月1日に発熱し、医療機関を受診しますが、のどの痛みやせき、発しんが出て、検査が行われました。患者は軽快し退院していますが、この結果に基づき、新潟市保健所が調査したところ、周囲へ感染させる可能性がある期間に