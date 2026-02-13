冬の味覚、カキの水揚げが、佐渡市の加茂湖でピークを迎えています。今シーズンは水温が高かったことなどから約2か月遅れの最盛期となっています。びっしりとロープに着いたカキがイカダから引きあげられていきます。佐渡市の加茂湖では養殖のカキの水揚げがいま最盛期を迎えています。海水と淡水が入り交じり、プランクトンが豊富なことからカキの養殖が盛んな加茂湖。今シーズンは夏から冬のはじめにか